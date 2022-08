Jeda: «L’Inter mi aspettavo facesse meglio. Ma bisogna stare attenti»

L’Inter ha dovuto attendere il 94′ per superare il Lecce nella prima giornata di Serie A. Jeda, nel corso di Sportitalia Mercato, trova però una caratteristica comune dalle big tutte vincitrici nell’esordio in campionato (vedi articolo).

SI PUÒ CRESCERE – Jeda commenta la prima giornata di Serie A: «L’Inter è stata quella che, delle grandi, ci aspettavamo facesse molto meglio. Comunque le squadre piccole faranno molto soffrire secondo me quest’anno, quindi bisogna stare attenti. Sicuramente adesso ci si aspetta dalla Juventus una marcia in più. È impossibile che tenga un profilo basso, col mercato che ha fatto non credo proprio che sia possibile».