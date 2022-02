Jeda: «Inter di livello europeo, ora il Liverpool. Juventus? Può dare pressione»

Jeda non esclude la Juventus dalla corsa per il titolo, nel caso in cui i bianconeri dovessero vincere oggi a Bergamo con l’Atalanta. Da Calcio Weekend su Sportitalia l’ex attaccante parla anche di cosa si troverà davanti l’Inter mercoledì contro il Liverpool.

TUTTO APERTO – Jeda va sul prossimo impegno, quello di mercoledì in Champions League: «L’Inter è una squadra forte, di livello europeo, ora si troverà davanti il Liverpool che è una squadra devastante. Se la Juventus dovesse vincere a Bergamo metterebbe un po’ di pressione all’Inter: già ha Napoli e Milan, se dovesse arrivare anche la Juventus… Si parla tanto che sia fuori dallo scudetto, ma arrivata a un certo punto se ha l’occasione di arrivare lì farà di tutto per riuscirci».