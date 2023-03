Jeda: «Inter, Inzaghi ha delle colpe ma anche giocatori e società devono esserci di più!»

Jeda analizza la situazione dell’Inter, parlando della gestione fuori e dentro il campo del club. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nel corso del suo intervento a “Aspettando il weekend” su Sportitalia.

COLPE – Jeda dice la sua sulla situazione dell’Inter e sulla gestione di Simone Inzaghi (vedi focus). Intervenuto nello studio di Sportitalia, nel corso della trasmissione “Aspettando il weekend”, l’ex calciatore ha detto: «In questo turno di campionato quella che rischia di più è il Milan rispetto all’Inter. Su Inzaghi c’è pressione. La gestione che sta facendo dei due attaccanti, Edin Dzeko e Romelu Lukaku, è sembrata un po’ quella fatta con André Onana e Samir Handanovic. Bisogna decidere, chi sta meglio gioca! L’Inter ha bisogno di risollevarsi e accorciare il gap con il Napoli. Anche perché, a livello di organico, l’Inter è una delle migliori, se non la migliore. Inzaghi avrà le sue colpe ma, al di là dell’allenatore, i giocatori devono esserci di più. E anche la società deve farsi un po’ più presente. Sparisce a riappare continuamente, non c’è una via di mezzo».