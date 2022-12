Jeda: «Inter? A gennaio ci sarà un altro campionato! Lukaku fondamentale»

Jeda dice la sua su Lukaku, dopo l’esperienza al Mondiale e in vista del ritorno in campo con l’Inter. L’ex calciatore, intervenuto nello studio di Sportitalia, parla anche delle Serie A e di quanto accadrà nella ripresa a gennaio. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Sportitalia Mercato”.

MANCANZA – Jeda si pronuncia su Romelu Lukaku, eliminato dal Mondiale con il Belgio ma ritrovato dall’Inter (vedi articolo). Nel corso del suo intervento nello studio di Sportitalia, l’ex calciatore afferma: «Lukaku è un elemento fondamentale per il club interista. A partire da gennaio darà qualcosa in più alla squadra di Simone Inzaghi. Purtroppo la Nazionale belga è stata la peggiore per l’atteggiamento nel corso dei Mondiali. E anche nel Belgio si è sentita la mancanza di Romelu. La Serie A? Sono convinto che dopo la Coppa del Mondo ci sarà un altro campionato e lo scontro Inter-Napoli sarà fondamentale». Così Jeda, ospite della trasmissione “Sportitalia Mercato”, parla di Lukaku e del suo apporto all’Inter.