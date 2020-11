Jeda: “Inter, con la difesa a tre un campanello d’allarme. Difficile giocarci”

Condividi questo articolo

Jeda

Jeda sostiene che Conte dovrebbe iniziare a pensare un cambio modulo per l’Inter. L’ex attaccante, ospite di “Sportitalia Mercato”, segnala come la difesa a tre utilizzata dai nerazzurri porti determinati problemi tattici, che si vedono in campo con i tanti gol subiti.

CAMBIARE MODULO! – Jeda dà un consiglio ad Antonio Conte: «Se gli esterni non ritornano e non ripiegano è molto difficile giocare a tre, la difesa viene messa sotto pressione. È questo che l’Inter, nell’ultimo periodo, ha sofferto: ha gli esterni laterali che sono molto offensivi, fanno fatica a recuperare. Questo dev’essere un campanello d’allarme: è difficile mantenere equilibrio, ti troverai sempre nell’uno contro uno se non stai bene. Con la difesa a tre, se non stai al 100% fisicamente, non puoi giocare: vieni messo sotto pressione. Con attaccanti veloci finisci sempre con l’uno contro uno».