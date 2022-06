Jeda: «Inter, avanti tutta su Dybala. Lukaku? Si può fare ma non a breve»

L’Inter è attivissima sul mercato con diversi fronti aperti. Uno fra tutti, quello legato a Dybala. Per Lukaku, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Trattativa non semplice. Così Jeda a Sportitalia

REGINA INDISCUSSA − Jeda non ha dubbi su quale sia la squadra più attiva sul mercato: «L’Inter, a livello di movimento, è quella più attiva in questo momento. Credo che abbia voglia di chiudere in fretta queste situazioni per non dare alibi. Non possiamo escludere nessuna trattativa, ovviamente Lukaku, ma al momento l’attenzione va rivolta soprattutto all’operazione Paulo Dybala».

NON FACILE − Per Jeda, qualche trattativa si definirà più in là: «Squadra fatta entro giugno? Non è mai così facile. Le dinamiche sono tante. Lukaku? Non è una questione che si chiuderà a breve, l’Inter cercherà di prenderlo ma non credo riuscirà a farlo entro giugno. Secondo me si può fare, vista la volontà. Marotta mette un ultimatum anche per loro stessi ma alcune situazioni credo non si chiudano così velocemente».