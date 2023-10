Jeda: «Inter, attenta a Lukaku! Non si confondano due tipi di fischi»

La querelle fra Lukaku e i tifosi dell’Inter continua. A due giorni da Inter-Roma anche Jeda, come gli altri opinionisti di Sportitalia, dice la sua sull’ex nerazzurro.

LEGITTIMA DELUSIONE – L’ex calciatore e allenatore Jeda avanza alcune considerazioni legate alla partita di domenica prossima, Inter-Roma: «Se mi proponessero di prendere Romelu Lukaku nella mia squadra direi subito di sì perché per me è un giocatore forte e va rispettato per il calciatore che è. Infatti sono d’accordo con Marco Materazzi quando dice che Inter-Roma sarà una partita maschia. Lukaku è un giocatore abituato e capace di prendere botta da chiunque. Trascina i difensori dietro. Secondo me è un grande punto di forza per la Roma. Fatta questa premessa, dico che non vorrei che le autorità confondessero i fischi a Lukaku come giocatore da quelli rivolti all’uomo. Anche perché non credo che una tifoseria come quella dell’Inter sia capace di una cosa del genere. Sicuramente fischierà il giocatore che per un paio di volte ha giurato, ha baciato la maglia e andava anche in giro per le strade di Milano con i giocatori che lo salutavano. Ricordo benissimo che era molto contento mentre dichiarava amore eterno all’Inter. Per tutto il resto credo che Lukaku sia un ottimo giocatore, in forma e fa paura. L’Inter deve, non dico temerlo, ma stare attenta. I fischi sono una cosa che purtroppo Lukaku se li deve aspettare. I tifosi nerazzurri hanno anche ragione ad essere delusi del suo comportamento».