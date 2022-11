Jeda: «L’Inter accusa il dovere di vincere. Gioca bene come a Torino ma…»

Jeda dice la sua sulla situazione dell’Inter, alla vigilia del match contro l’Atalanta. Nello studio di Sportitalia, l’ex calciatore spiega quali possono essere i problemi dei nerazzurri alla luce degli scontri diretti persi in Serie A. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Calcio Weekend Live”.

CURARE I DETTAGLI – Jeda prova ad analizzare il percorso e gli intoppi dell’Inter nel corso di questa stagione. Nello studio di Sportitalia, l’ex calciatore dichiara: «L’Inter poteva fare meglio in campionato. Però non è facile mantenere la concentrazione giocando due competizioni così importanti come la Serie A e la Champions League. I nerazzurri sono spesso sotto pressione. A volte nella foga e nell’ansia di dover e voler vincere la partita ti esponi ai contropiedi. Il problema della squadra di Simone Inzaghi (vedi articolo) sta proprio nel rimanere concentrata per 90 minuti. A volte gioca tanto bene, crea le occasioni però subisce dei gol. Anche contro la Juventus è successo. A Torino non stava giocando male ma quando ha subito la rete ha rotto l’equilibrio. Curare i dettagli è fondamentale, soprattutto negli scontri diretti in cui l’Inter ha zoppicato un pochino». Così Jeda conclude il suo intervento, nel corso della trasmissione “Calcio Weekend Live”, alla vigilia di Atalanta-Inter (vedi articolo).