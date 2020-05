Jeda: “Icardi-PSG soluzione più adatta. Contropartite Inter, eccone una”

Icardi in questo mese di maggio dovrebbe definire il suo futuro, col PSG che può riscattarlo dall’Inter per settanta milioni di euro. Jeda, ex attaccante di diverse squadre di Serie A, ha parlato a “Calcio weekend live” su Sportitalia della posizione dell’attaccante argentino.

PASSARE OLTRE – Jeda, dopo un elogio nei confronti dell’allenatore dell’Inter, si sposta sul discorso legato al mercato: «Io ammiro comunque Antonio Conte, perché è un allenatore che vince, un allenatore bravo, forte e con personalità. È arrivato all’Inter e ha fatto bene, proprio considerando la sua bravura deve inserire Eriksen. È un gran giocatore, ha bisogno solo di fiducia e di chi lo faccia giocare. Quale futuro per Mauro Icardi? Io penso che lui, alla fine, rimarrà al PSG: troveranno la soluzione più adatta, soprattutto inserendo una contropartita che possa essere anche conveniente per l’Inter, mettendo d’accordo un po’ tutti. Anche perché Icardi ha la possibilità, secondo me, di fare molto bene: al PSG ha ritrovato i gol e ha ritrovato il sorriso, ha giocato e ha dimostrato di essere un giocatore di valore. È secondo me la squadra giusta per lui, a questo punto troveranno la soluzione. Layvin Kurzawa è la contropartita che all’Inter servirebbe».