Jeda: “Eriksen in Inter-Sampdoria? Deve giocare, punto! Conte…”

Jeda è sicuro: Eriksen in Inter-Sampdoria dovrà partire dal primo minuto. L’attaccante brasiliano, che ora gioca in Promozione al Muggiò, è stato ospite di “Aspettando il weekend” su Sportitalia e ha parlato delle scelte che Conte si troverà di fronte domenica sera.

PER FORZA – Su Christian Eriksen non ci sono dubbi per Jeda in vista di Inter-Sampdoria: «Io dico che gioca. Deve giocare, un giocatore come quello se non lo fai giocare è giusto che lo mandi via, perché non è possibile. Io, personalmente, ho sempre ammirato questo giocatore. Non può venire all’Inter per non giocare, al di là di tutte le filosofie e del rispetto assolutamente per Antonio Conte, perché giustamente è l’allenatore ed è bravo e forte. Eriksen deve giocare, punto».