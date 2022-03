Jeda: «Dybala-Inter via libera per Lautaro Martinez. Ma occhio a Lukaku»

Dybala fra tre mesi saluterà la Juventus e si continua a parlare dell’Inter come prossima destinazione. Jeda, ospite di Calcio Weekend su Sportitalia, vedrebbe la Joya al posto di Lautaro Martinez. Ma senza dimenticare Lukaku.

CAMBIO IN ATTACCO? – Jeda non solo rilancia l’opzione Inter, ma la ritiene anche la più probabile per un momento ben preciso: «È chiaro che Giuseppe Marotta stima tantissimo Paulo Dybala. Dovesse prenderlo ci sarebbe il via libera per una cessione di Lautaro Martinez, per incassare dei soldi. Voglio fare fantamercato: dobbiamo tenere in considerazione la situazione del Chelsea e di Romelu Lukaku, come rimane. Non dobbiamo sottovalutarlo tanto: secondo me, però, se l’Inter piglia Dybala ci sarebbe il via libera per Lautaro Martinez. Sono convinto che, andando via dalla Juventus, Dybala troverà una squadra che gli darà fiducia e che lo potrà rilanciare».