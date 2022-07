Jeda: «Dybala-Inter? Problema di equilibri, non sarebbe male al Milan»

Jeda, a Sportitalia, ha parlato della querelle Dybala e del suo futuro ancora incerto. La Joya è in trattativa con l’Inter ma può entrare nelle idee del Milan

PIÙ AL MILAN − Secondo Jeda, per Dybala meglio il Milan che l’Inter: «Dybala? C’è un problema nell’Inter di equilibri, questi dubbi sono più di uno. Oltre al discorso economico c’è quello tecnico. L’Inter ha preso Romelu Lukaku, non so come possano convivere i due. Paulo Dybala, inoltre, sta facendo dei ragionamenti proprio col Milan. L’Inter è da tanto che è sul discorso Joya ma dal punto di vista tecnico non sarebbe male per lui andare al Milan».