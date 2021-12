Jeda: «Dumfries? Esuberante, ha l’inserimento di Hakimi! Con Inzaghi cresce»

Dumfries è stato uno dei protagonisti del dicembre dell’Inter, con tre gol nelle ultime quattro giornate (vedi articolo). Da Sportitalia, l’ex attaccante Jeda ritiene che con Inzaghi l’olandese potrà ulteriormente crescere.

AMBIENTATO – Jeda parla di come Denzel Dumfries è riuscito a imporsi nell’ultimo mese e mezzo con l’Inter: «È un giocatore esuberante. È un giocatore che non ha magari la qualità di Achraf Hakimi, che gioca in quella posizione, però secondo me non possiamo non dire che non ha la velocità e il coraggio di poter attaccare. Sono convinto poi che con un allenatore come Simone Inzaghi, che già da qualche anno ritenevo da grande squadra e lo sta dimostrando, permetterà a Dumfries di poter giovare del suo lavoro. Sono convinto che migliorerà: è uno di quei giocatori dell’Inter che hanno un margine di miglioramento molto alto. L’inserimento alla Hakimi ce l’ha».