Jeda: «Dopo i risultati di Inter e Milan la Juventus ora sta a vedere»

Jeda mette anche la Juventus nella lotta per vincere la Serie A, dopo il 2-3 di Empoli (vedi articolo). L’ex attaccante, a Calcio Weekend su Sportitalia, non esclude che Inter e Milan continuino nel loro calo.

UNA IN PIÙ – Per Jeda adesso la corsa per il titolo in Serie A è a quattro: «La Juventus di diritto è rientrata nella lotta, anche se magari con meno chances rispetto alle altre. Però questo momento non è da sottovalutare, perché io credo che più la Juventus si avvicina più quelle davanti tremano. Cominciano a sbagliare, ad avere paura e i risultati non arrivano. Soprattutto vedendo i risultati di Inter e Milan, poi bisogna aspettare Lazio-Napoli che sarà molto interessante da vedere, la Juventus sta in poltrona a vedere quello che succede. È una squadra molto tranquilla e ha trovato un giocatore impressionante come Dusan Vlahovic».