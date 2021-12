Jeda: «Digne occasione che l’Inter non deve perdere! Muriel per tutti»

In giornata si è discusso di Digne come possibile alternativa a sinistra per l’Inter (vedi articolo). Da Sportitalia, l’ex attaccante Jeda lo consiglia ai nerazzurri, mentre su Muriel mette un dubbio.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI – Jeda prova a individuare cosa potrebbe servire a gennaio: «L’Inter adesso non ha bisogno in quella posizione, però uno come Luis Fernando Muriel servirebbe a qualsiasi squadra. Lucas Digne? Sicuramente sì. Lui è un giocatore davvero interessante, non sbaglia molto. È un giocatore che può dare qualcosa, secondo me un ricambio in caso di infortuni o squalifiche. Siccome l’Inter è dentro in tutte le competizioni alla fine bisogna cautelarsi: se riesce a prenderlo, con la bravura di Giuseppe Marotta, può essere un’occasione che non deve perdere. L’Inter adesso è la squadra che deve trovare occasioni giuste: non deve trovare niente, solo guardare».