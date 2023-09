Jeda: «Derby? Ferita Milan ancora aperta! Inter più forte con Acerbi»

De Vrij o Acerbi? Questo il dubbio di Inzaghi per Inter-Milan. Jeda esprime la propria opinione in merito, facendo il punto sullo stato emotivo e fisico delle due squadre.

EQUILIBRIO – L’ex calciatore Jeda interviene alla vigilia di Inter-Milan nello studio di Sportitalia. L’ospite di “Aspettando il Weekend” afferma «Simone Inzaghi è molto meno teso. Adesso è fiducioso e molto sicuro. Contro il Milan io metterei Francesco Acerbi dal 1′ per quello che ha dato a questa squadra, anche se adesso ancora non è al massimo. Per me nel Milan c’è eccome il ricordo dei quattro derby persi contro l’Inter. Quella è una ferita che non si rimargina così facilmente. Quindi domani sarà l’occasione per il Milan di far vedere che questa squadra è stata fatta in maniera importante. La squadra di Stefano Pioli gioca bene però l’Inter è fortissima. Con Acerbi lo è ancora di più secondo me perché è un giocatore che è riuscito a dare più equilibrio in difesa. È un grande marcatore e sa giocare molto bene. Se è in forma io farei giocare lui per un semplice motivo: l’equilibrio che dà in fase offensiva»