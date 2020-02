Jeda critica: “EL sottovalutata, voglia Roma. Inter? Punta al campionato”

Jeda ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” del possibile percorso in Europa League (qui il sorteggio di oggi) delle squadre italiane. L’Inter è in corsa per lo Scudetto e secondo l’ex Cagliari ha intenzione di puntare meno sulla coppa europea; da seguire, invece, le ambizioni della Roma

OBIETTIVI DIVERSI – Jeda critica il presunto atteggiamento della Beneamata nei confronti dell’Europa League: «La Roma può giocarsela con chiunque. Non credo che il Siviglia sia lo spauracchio dell’Europa League. Credi più nella Roma o l’Inter in Europa League? E’ stata sempre troppo sottovalutata dalle italiane, chi ha più voglia credo siano i giallorossi. Si sente nell’ambiente che ha più voglia di arrivare fino in fondo. L’Inter punta più al campionato, ha la possibilità del grande colpo e giustamente ci crede».