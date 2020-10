Jeda: “Conte non ha né scuse né alibi. Trovi la formula per vincere”

Condividi questo articolo

Jeda

Jeda prova a spronare Conte, in modo da far sì che l’Inter riesca a trovare una mentalità vincente. L’ex attaccante fra le altre di Cagliari e Vicenza, ospite di “Sportitalia Mercato”, fa una critica costruttiva nei confronti dei nerazzurri.

SISTEMARE LE COSE – Jeda dice la sua sul momento dell’Inter: «Io penso che Antonio Conte sia un allenatore che va rispettato. Però non ha scuse, non ha alibi: la squadra è stata fatta per lui, è stato accontentato con tutti gli obiettivi che ha chiesto. Adesso non può dire che ha sensazioni, è una squadra che arriva sempre fin lì ma poi non finisce il cammino. È una squadra un po’ inconcludente: arriva a un certo punto ma poi finisce, la strada si ferma lì. Conte dovrebbe trovare la formula per vincere, non provare a dire cose o aspettare».