Jeda: «Conte? L’Inter gli aveva dato una grande squadra! Preferisco Inzaghi»

Jeda preferisce Inzaghi a Conte. Da Sportitalia l’ex attaccante mette a confronto l’Inter di questa stagione e quella scorsa, non vedendo i problemi insormontabili segnalati dall’attuale manager del Tottenham.

UNA E L’ALTRA – Jeda torna su quanto avvenuto a fine maggio: «Antonio Conte ha questo modo di fare e di esprimersi che non è dei migliori. È un grande allenatore, questo gli va detto, però non è che l’Inter non gli ha preso dei grandi giocatori: gli ha dato una grande squadra. Secondo me lui esagera coi toni quando va oltre, mette la società spalle al muro. Sta dimostrando di essere un bravo allenatore, però se devo preferire scelgo Simone Inzaghi. La situazione era con l’Inter che doveva finire ultima in campionato, è arrivato in punta di piedi e adesso è primo. Sta facendo un gran campionato, senza fare polemica o niente di quelle cose lì. E facendo anche un bel gioco, perché non ha solo un grande organico. La squadra non vince per caso ma perché crea tanto».