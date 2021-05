Jeda: «Conte? Inter sia chiara e scelga il progetto! O non molti rimarranno»

Jeda, ex attaccante di diverse squadre di Serie A, ha parlato della situazione Conte durante “Aspettando calciomercato” su Sportitalia. In attesa del vertice con la proprietà dell’Inter, che non si è tenuto nemmeno oggi, il suo pensiero è che il tecnico debba rimanere.

UNA SOLA STRADA – Su Antonio Conte l’opinione di Jeda è che non debba esserci una rottura: «Lui è un allenatore esigente. A volte viene criticato per le sue richieste, però è una cosa che mi piace di lui: fa queste richieste, ma i risultati sono dalla sua parte perché vince. La società Inter dev’essere molto chiara, dirgli che resta perché il progetto sarà importante. Bisogna che la società faccia chiarezza dentro se stessa e capisca quale sia il futuro. Se lui va via, beh… non so quanti rimarranno. Uno su tutti Romelu Lukaku: se Conte va via lo seguirà. Se Conte vuole una grande squadra poi questa potrà prendere Lukaku. Ma ce ne saranno altri, perché hanno capito che cosa gli può dare. Chiunque vorrebbe lavorare con allenatori come Conte o Gian Piero Gasperini».