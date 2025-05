Jeda: «Cagliari, non avrebbe senso fare una guerra con il Napoli»

Jeda si esprime su Napoli-Cagliari, partita dell’ultima giornata, che si giocherà in contemporanea insieme a Como-Inter.

IN CARROZZA – Jeda a Tmw Radio su Napoli-Cagliari: «È una partita importante per il Napoli. Io credo che il Cagliari abbia adempiuto ai suoi impegni. Nonostante la grande rivalità che c’è tra Napoli e Cagliari, che c’è più tra i tifosi, non credo che in questo momento sia una priorità andare a fare una guerra contro il Napoli. Non avrebbe senso. Il Cagliari è già proiettato alla prossima stagione. Il Napoli deve concentrarsi su se stesso e pensare di fare una grande partita. Il Cagliari giocherà la sua partita normalmente, perché non ha un obiettivo da raggiungere. Giulini? E’ tifoso interista ma non credo pensi a questo».