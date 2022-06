Jeda: «Bremer ideale per l’Inter. Bastoni? Lo vedo come bandiera del club»

L’ex giocatore Jeda, dagli studi di Aspettando calciomercato su Sportitalia, si è espresso su Bremer. Il difensore del Torino è finito nel mirino dell’Inter. Poi una considerazione anche su Bastoni

GIOCATORE PRONTO − Jeda si concentra su Bremer con una puntualizzazione su Bastoni: «Bremer si è rivelato veramente un giocatore forte, ha dimostrato tutta la sua qualità. Per i nerazzurri sarebbe utile anche nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante per Bastoni. L’Inter deve essere molto attenta, un sostituto come Bremer sarebbe proprio l’ideale. Per quello che ho visto può indossare già una grande maglia. Anche se io resto convinto che Bastoni debba diventare una bandiera dell’Inter».