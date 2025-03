Jdentità Bianconera ci riprova: esposto su Stadio Inter. L’illusione continua

La Fondazione Jdentità Bianconera si è resa protagonista di un nuovo atto d’accusa contro l’Inter. Questa volta a finire nel mirino è la regolarità delle procedure relative al nuovo Stadio dei nerazzurri e del Milan. Nuovo capitolo di un’illusione che non sembra voler cessare.

LA NOTIZIA – La Fondazione Jdentità Bianconera non intende far terminare i propri attacchi nei confronti della società Inter. A dimostrarlo è l’esposto da essa presentato riguardo il potenziale processo di vendita dello Stadio San Siro ai nerazzurri e al Milan. Come annunciato dalla stessa Fondazione, composta da avvocati di fede bianconera, la segnalazione alla Corte dei Conti si basa su una serie di elementi, tutti da provare: «La Fondazione Jdentità Bianconera, in data 11.03.2025 alle ore 12 circa, ha ritenuto doveroso e necessario effettuare una argomentata segnalazione affinchè la Corte dei Conti della Lombardia effettuasse un’immediata attività di vigilanza e controllo urgente, sulla correttezza delle procedure di vendita, sulla contabilizzazione dei proventi derivanti dallo stadio, sulla stima dei valori, area e stadio, e dei costi così come operate dall’amministrazione comunale di Milano sulla scorta di una relazione della Agenzia delle Entrate che, ad avviso della Fondazione, oltre che da altri soggetti politici e non, appare non coerente agli effettivi valori di mercato anche nella dichiarata intenzione di incrementare gli spazi commerciali ed espositivi».

Fondazione Jdentità Bianconera: già una ‘sconfitta’ contro l’Inter

PRECEDENTE NEGATIVO – La Fondazione Jdentità Bianconera era stata già protagonista di un atto d’accusa contro l’Inter, nello specifico in merito alla presunta bestemmia di Lautaro Martinez al termine della sfida persa con la Juventus per 0-1. In quell’occasione, la Fondazione ha presentato un esposto per segnalare la presenza di possibili espressioni blasfeme da parte dell’argentino, prima esprimendosi in merito a una potenziale “Prova TV” e poi negando di esserne in possesso. Trascorse svariate settimane da quell’episodio, si può ormai dire di non essere in presenza di alcuna prova che giustifichi l’adozione di sanzioni verso Lautaro Martinez. Una testimonianza evidente di come Jdentità Bianconera abbia portato avanti una campagna del tutto priva di fondamento.