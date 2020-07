Javier Balboa: “Hakimi? Zidane non ha parlato con lui, Conte sì”

Javier Balboa, ex del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di “Chiringuito TV” del passaggio di Hakimi dal Real Madrid all’Inter. L’ex giocatore ha lasciato intendere che ci sia stata una mancanza di rispetto da parte di Zidane nei confronti del nuovo giocatore dell’Inter, a differenza di Conte.



MANCATO UN CONFRONTO – Javier Balboa sostiene che nella decisione di Hakimi di accettare l’offerta dell’Inter ci sia stata anche una mancanza di comunicazione e di rispetto da parte dell’allenatore del Real Madrid: «Tutti hanno parlato di Hakimi come il miglior laterale destro d’Europa, ma è mancata la comunicazione di Zinédine Zidane con lui. La sua idea era vincere col Real Madrid, gli hanno detto che sarebbe stato dietro Dani Carvajal. Questo era disposto ad accettarlo, ma voleva che fosse Zidane a dirglielo e questo non è successo. Ha preso la decisione di accettare l’offerta dell’Inter e Antonio Conte gli ha parlato personalmente manifestandogli il suo interesse e dimostrandogli di credere in lui. Zidane non ci ha parlato».