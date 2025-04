Jankulovski comprende: «Inter, che calendario. Meriterebbe complimenti!»

Marek Jankulovski ha indicato il suo punto di vista sulla lotta scudetto, sottolineando una difficoltà con cui l’Inter dovrà fare i conti.

SITUAZIONE COMPLICATA – L’Inter si presenta alle ultime 6 giornate di Serie A con la consapevolezza di dover andare incontro a un tour de force che, invece, la sua rivale del Napoli non dovrà sopportare. In questo senso, i nerazzurri sono chiamati al ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco e al secondo confronto con il Milan delle semifinali di Coppa Italia. Sfide a cui se ne potrebbero aggiungere delle altre, come nell’auspicio di società e tifosi. I partenopei, al contrario, hanno dinanzi a sé soltanto gli incontri di Serie A, nei quali saranno tra l’altro impegnati prettamente contro squadre della parte destra della classifica.

Jankulovski sulla situazione difficile che l’Inter dovrà affrontare nel finale di stagione

IL RAGIONAMENTO – L’ex calciatore Jakub Jankulosvki si è così espresso su Radio TV Serie A sul tema dei prossimi impegni di Inter e Napoli: «Se l’Inter, con questo calendario, riesce a vincere anche lo scudetto vuole dire che è veramente forte. I nerazzurri hanno le Coppe, dipende tutto da loro: se tengono questo passo, allora non c’è nulla da dire. Se riescono a fare punti, nonostante le partite che li aspettano, non ce n’è per nessuno. Il Napoli non può più sbagliare, già le mancano vari punti persi contro le ‘piccole’».