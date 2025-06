Janko: «Arnautovic? All’Inter 2 anni di successo! Ora più opzioni»

L’ex giocatore Janko, amico di Arnautovic, ha parlato dell’attaccante che sta per lasciare l’Inter e del suo futuro.

IL FUTURO DELL’AUSTRIACO – Marc Janko, ex giocatore austriaco e oggi opinionista su Sky Sport Austria, ha parlato così di Marko Arnautovic, che si prepara a lasciare l’Inter dopo due stagioni: «Ha avuto due anni di grande successo all’Inter e ha segnato ripetutamente gol importanti per il club. Ripensando a quel periodo, può essere orgoglioso. Spero che trovi un club in cui si senta a suo agio e possa giocare. Si sente sempre parlare dell’Arabia Saudita o della Stella Rossa. Ha molte opzioni interessanti».