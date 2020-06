James Rodriguez: “Avevo ricevuto offerta dall’Italia, non buona”. Dell’Inter?

James Rodriguez gioca nel Real Madrid, ma è ai margini della rosa di Zidane. Il centrocampista colombiano ha parlato in patria a Gol Caracol e ha svelato di aver ricevuto una richiesta da parte di un club italiano, dopo il suo passaggio al Bayern Monaco. Su di lui si è parlato dell’Inter (sembrava fatta nel 2017) e del Napoli.

SEMPRE RICHIESTO – James Rodriguez fa sapere come potrà proseguire la sua carriera: «Nel futuro non si sa cosa potrà succedere, però se potessi scegliere opterei per un club dove potrei mostrare le mie capacità e la mia condizione. In questo momento, al Real Madrid, non ho un ruolo da protagonista. Mi sto allenando e lavoro per quando potrò giocare e farlo bene, ma sto anche pensando al futuro. Sono tranquillo per quello che sto facendo, il mio lavoro e il mio talento non mi impediscono di sognare. Ringrazio il Bayern Monaco, sarò sempre grato al club e soprattutto a Jupp Heynckes che mi ha portato a un livello incredibile. Lì, però, sono stato io a non voler continuare: loro volevano esercitare il diritto di riscatto, però ho detto a un dirigente di non farlo perché non me la sentivo. Non mi pento di questa decisione».

INTER RIFIUTATA? – James Rodriguez torna sul passato: «Era arrivata una proposta molto buona di un club spagnolo, di cui non voglio fare il nome, che il Real Madrid ha rifiutato. C’è stata anche un’offerta dall’Italia, ma non mi ha convinto perché sentivo che non fosse molto buona. Il mio agente Jorge Mendes mi ha detto che il Real Madrid lo aveva chiamato e che c’era una proposta dalla Cina, ma non volevo andarci».

