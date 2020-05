Jaime Mata avverte l’Inter: “Che voglia! Ho dimenticato la mascherina”

Jaime Mata ha trasmesso la sua voglia di tornare in campo in un’intervista dopo l’allenamento odierno. I calciatori del Getafe quest’oggi hanno ricominciato gli allenamenti individuali. La punta svela un curioso aneddoto che fa capire l’attaccamento dei prossimi avversari dell’Inter in Europa League

VOGLIA CONTRO L’INTER? – Jaime Mata e la ripresa degli allenamenti individuali: «Era come tornare a scuola. Sono andato con l’eccitazione del primo giorno, per incontrare di nuovo la palla, gli scarpini, i compagni di squadra e tutto il resto. Sono partito con così tanta emozione che sono persino uscito di casa senza la mascherina e sono dovuto tornare. Salutarti con i compagni dà gioia. Ma diventa un po’ strano. Siamo uno spogliatoio in cui si fanno tante battute e siamo sempre insieme, tanto che non riuscire a toccarci è un po’ strano. Ma è quello a cui devi adattarti ora».

