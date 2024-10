Jacobelli verso Roma-Inter: «Juric controcorrente». Poi azzarda

Jacobelli ha detto la sua su Roma-Inter. Il giornalista ha condiviso il suo pensiero sui giallorossi, prossimi avversari dei campioni d’Italia.

VOLANO – Xavier Jacobelli, su Twm Radio, ha parlato dell’imminente partita tra Roma e Inter, in programma domenica sera. Il giornalista, che pochi giorni fa è stato intercettato anche da noi di Inter-News.it, si esprime così sui giallorossi avversari della Beneamata: «Juric va controcorrente rispetto alla condizione delicata della Roma. Lo shock dell’esonero di De Rossi ancora non è stato smaltito dall’ambiente. Il distacco tra la proprietà e la tifoseria è preoccupante e c’è un problema di comunicazione. Non bastano dei comunicati per parlare con la propria gente. L’ottimismo di Juric arriva però dalla consapevolezza del lavoro svolto in queste prime settimane. Domenica c’è il confronto contro l’Inter campione d’Italia e questa partita può diventare il volano per una ripartenza e Juric si presenta a questa sfida con grande fiducia».