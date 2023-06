Jacobelli: «Thuram, mossa Inter saggia! Lukaku importante»

Xavier Jacobelli, in collegamento con Sky Sport, ha commentato l’arrivo di Marcus Thuram all’Inter. Parlando di attacco, inevitabile un commento anche su Romelu Lukaku.

SCELTE IN ATTACCO – Questo il pensiero di Xavier Jacobelli sulle scelte in attacco dell’Inter, a partire dall’ingaggio di Marcus Thuram: «La mossa dei nerazzurri è molto saggia. Parliamo di un giocatore particolarmente interessante, ha dimostrato die essere in costante progresso e va a integrare un reparto offensivo con Lautaro Martinez come stella, in attesa di sbrogliare la matassa Lukaku. A mio avviso il belga è molto importante per i nerazzurri, soprattutto dal punto di vista psicologico. Il suo attaccamento alla maglia dimostra quanto voglia assolutamente avere l’opportunità di riscattarsi».