Jacobelli: «Skriniar? Perderlo a zero inaccettabile! C’è un impegno Inter»

Su Skriniar si è tornati stasera a parlare di PSG, viste le parole di Al-Khelaifi dopo il sorteggio di Champions League (vedi articolo). Il giornalista Jacobelli, nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato, non vede però come l’Inter possa perderlo a zero.

RINNOVARE PER FORZA! – Xavier Jacobelli commenta brevemente il sorteggio di Champions League (vedi articolo): «Il girone di ferro è quello dell’Inter. Sarà chiamata a uno sforzo titanico, così come non è da sottovalutare il tasso di difficoltà sia del girone del Napoli sia di quello della Juventus. Rinnovo per Milan Skriniar? Credo che questa sia la strada da seguire. La sola ipotesi di perdere Skriniar a parametro zero fra un anno, se da un lato allerta il PSG, dall’altro è ritenuta inaccettabile dall’Inter. Peraltro c’è un impegno preso dal presidente Steven Zhang, non più tardi di una settimana, per cui Skriniar è stato dichiarato incedibile e tolto dal mercato. C’è la parola del presidente».