Jacobelli: «Skriniar? Inter illusa e convinta! Mi auguro che società rifletta»

Skriniar non andrà al PSG adesso ma a giugno e l’Inter si trova a dover gestire una situazione ambientale sicuramente complicata a partire già dai quarti di Coppa Italia con l’Atalanta (vedi ultime). Jacobelli, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, manda un messaggio alla società nerazzurra

ILLUSIONE – Milan Skriniar e l’Inter termineranno la loro avventura insieme a giugno, ma nel frattempo c’è da gestire una situazione complicata. Xavier Jacobelli dice la sua sul caso dello slovacco: «Devo essere sincero: non mi è piaciuto l’epilogo della situazione Skriniar. Da un lato l’Inter ha commesso un errore l’estate scorsa sottovalutando la situazione. Lo ha fatto certamente in buona fede, forse illusa e convinta che la questione si potesse risolvere con un rinnovo di contratto. Lo stesso Skriniar ha pagato l’evidente condizionamento della situazione contrattuale con prestazioni non all’altezza. Mi auguro che l’Inter rifletta dopo questa sessione di mercato e capisca che, anche a costo di essere impopolari, è il caso finalmente di mettere i puntini sulle i».