Jacobelli: «Skriniar caposaldo della difesa Inter, da Zhang segnali positivi»

Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, si è concentrato sul futuro di Skriniar. Lo slovacco continua a piacere al PSG ma l’Inter al momento resiste

SEGNALE − Secondo Jacobelli, dall’Inter arrivano buoni segnali quanto a Skriniar: «Milan Skriniar è un caposaldo della difesa dell’Inter. Il club ha detto no all’offerta al rialzo del PSG. Segnale positivo per Simone Inzaghi e i tifosi soprattutto in queste ore dove è ritornata alla ribalta il futuro societario nerazzurro. Importante al momento per Steven Zhang lanciare segnale di stabilità». Le sue parole su Radio Radio.