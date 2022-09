Jacobelli: «Situazioni Inter e Juventus diverse. Inzaghi necessita di 2 cose»

Xavier Jacobelli ha provato a spiegare il momento no dell’Inter confrontandolo anche a quello della Juventus. Stando ai nerazzurri, indica due strade per uscirne

DUE PUNTI − In collegamento su Sport Mediaset, Jacobelli analizza il momento no dell’Inter: «Diversa la situazione dell’Inter rispetto a quella della Juventus. Uno, i nerazzurri devono recuperare Romelu Lukaku contro la Roma, giocatore troppo importante. In secondo luogo Simone Inzaghi deve registrare la difesa. Ritengo che la situazione in bilico di Milan Skriniar in ballo in estate tra Inter e PSG non abbia giovato alle performance del baluardo della difesa nerazzurra».