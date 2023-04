Jacobelli: «Situazione societaria pesa sull’Inter. Rosa da Scudetto»

L’Inter ha perso ancora contro la Fiorentina, sottolineando nuovamente la crisi in cui versa la squadra di Simone Inzaghi. Xavier Jacobelli parla del caso su Tutti Convocati.

CRISI – La crisi è definitiva per l’Inter, ma non solo in campo. Xavier Jacobelli parla di società su Tutti Convocati: «Quando ti chiami Inter e sai che la tua società vive una situazione delicata. Sappiamo che Suning cerca uno o più partner che possano subentrare nella gestione del club o addirittura prelevarlo. Entro il 31 maggio 2024 la proprietà deve rimborsare totalmente i 275 milioni di euro con 12% di interesse a Oaktree, allora cosa dire della squadra concentrata sugli impegni agonistici? È una spada di Damocle che pesa sull’ambiente, ma non cancella i limiti e non colma le lacune dell’Inter. Quanti pronosticavano un’Inter da Scudetto a inizio anno? Così non è stato».