Jacobelli sicuro: «Napoli in netta pole-position! Ma non deve fare come l’Inter»

Xavier Jacobelli ha effettuato una sua previsione in merito all’ordine d’arrivo della prossima Serie A, indicando il Napoli come ampiamente favorito per il successo finale.

LA CONVINZIONE – Xavier Jacobelli è intervenuto alle frequenze di TuttoMercatoWeb a proposito del prossimo Campionato di Serie A, con il Napoli in vantaggio sulle concorrenti. Di seguito il suo pensiero: «La squadra azzurra, con i colpi che ha messo a segno, appare in netta pole-position. L’organico è forte e viene migliorato, le altre devono darsi una mossa. Inter e Juventus sono reduci dal Mondiale per Club, per cui credo che dovranno fare i conti con le ripercussioni delle fatiche accumulate in questa stagione. Con una preparazione che inizierà in ritardo».

Jacobelli su un errore che il Napoli deve evitare di replicare dall’esperienza dell’Inter

IL SUGGERIMENTO – Jacobelli ha poi proseguito sottolineando la necessità, per il Napoli, di non commettere le stesse scelte sbagliate dell’Inter nella scorsa stagione: «Il messaggio dei partenopei è chiaro. Se si vuol essere competitivi in tutte le competizioni, occorre un organico che sia qualitativamente e quantitativamente elevato. Spero che il Napoli abbia tratto tesoro dall’esperienza dell’Inter, arrivata con la lingua a penzoloni alla finale di Champions… per non dire di quanto accaduto in occasione del Mondiale per Club».