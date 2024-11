Jacobelli: «Sei squadre in due punti: la Serie A è appassionante!»

Xavier Jacobelli ha analizzato il problema VAR e arbitri in collegamento su TMW Radio, ricordando però il livello della Serie A in questa stagione. Un inizio folle delle squadre in testa alla classifica.

VICINE – Napoli, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio e Juventus sono nei primi sei posti del campionato a distanza di due punti. La lotta è incredibile e non accenna a concludersi nelle prossime settimane. Xavier Jacobelli, parlando di errori arbitrali, pensa al resto: «Se ci sono episodi simili giudicati in maniera diversa è normale che vengano alimentate polemiche e proteste. Ognuno poi bada al proprio interesse in un campionato molto equilibrato. Mai da quando ci sono i tre punti il campionato ha avuto le sei squadre davanti in due punti. Tutto ciò rende il nostro torneo appassionante e intrigante. Perché continui ad esserlo ci vogliono regole chiare di applicazione della tecnologia e del VAR».