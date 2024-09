Jacobelli: «San Siro, troppe parole e pochi fatti! Inter e Milan al punto di partenza»

Xavier Jacobelli interviene sul tema caldo di giornata che ruota intorno a Inter e Milan: San Siro e il nuovo stadio. Il giornalista, poi, si sofferma anche sulla Champions League alle porte.

STRADA TORTUOSA – Dopo l’esito dell’ultimo incontro andato in scena oggi fra Inter, Milan e Giuseppe Sala, Xavier Jacobelli dice la sua sulle problematiche legate a San Siro e ai nuovi stadi: «Il percorso è ancora molto lungo. Mi sembra un giro dell’oca, se la metafora mi è consentita, perché siamo ritornati al punto di partenza. All’inizio di questa tortuosa vicenda si parlava di costruire lo stadio nuovo accanto a San Siro. E dopo le alternative dei progetti di stadio a Rozzano e San Donato, adesso si ritorna al punto di partenza. Davvero è qualcosa che lascia stupefatti perché a meno di 50 chilometri, a Bergamo, 15 settembre Atalanta-Fiorentina segnerà l’inaugurazione del nuovo Gewiss Stadium. Questa è la dimostrazione che quando si passa dalle parole ai fatti si realizzano opere concrete. Su San Siro di parole ne abbiamo ascoltate tante, di incontri ce ne sono stati fin troppi, ma ciò che è accaduto oggi ci induce a pensare che la strada per il nuovo stadio di Inter e Milan sarà ancora lunga, complicata e molto tortuosa».

Da San Siro alla Champions League: il parere di Jacobelli sull’Inter e le altre italiane

GESTIONE – Xavier Jacobelli continua, passando all’argomento Europa: «Tutte e cinque le italiane hanno la possibilità di giocarsi gli spareggi in Champions League? Questa previsione è realistica. Un conto sarebbe giocarsi tutte le chance per arrivare nelle prime otto elette, un altro è tenere conto che fino al 24esimo posto c’è la possibilità dei playoff. Credo che questa sia una stagione particolarmente entusiasmante per chi ami il calcio. Per le nostre squadre si tratta di un campionato nel campionato. Per questo motivo, mai come in questa stagione, si misurerà la bravura dei tecnici nel durare gli sforzi e le forze da parte dei giocatori in campionato e in Champions League».

AVVERSARIO – Il giornalista Jacobelli, poi, si sofferma sull’avversario in Champions League dell’Inter: «Tra l’altro, dobbiamo ricordare che il Manchester City lunedì sarà impegnato in un’altra partita che si prevede lunga, tra le sei e le otto settimane, col procedimento intentato dalla giustizia sportiva per 115 presunte violazioni dei regolamenti finanziari della Premier League. Potrebbe terminare con condanne particolarmente pesanti per la società di Guardiola. Quindi credo che anche il Manchester City, che mercoledì sfiderà l’Inter, la prossima settimana vivrà giorni intensi, in campo e fuori dal campo».