Jacobelli: “Roma-Inter? Difesa contro attacco, sarÃ  una bella partita”

Jacobelli: “Roma-Inter? Difesa contro attacco, sarà una bella partita”

Condividi questo articolo

Xavier Jacobelli, direttore di “Tuttosport”, ha parlato in collegamento con “Sky Sport 24” dando anche una sua impressione sulla prossima sfida Roma-Inter

BEL CONFRONTO – Jacobelli è convinto che Roma-Inter sarà una partita molto interessante: «E’ un bel confronto. Io ho apprezzato molto la linea di Fonseca che non ha perso la calma quando la situazione della squadra e i risultati negativi rischiavano di portarla alla deriva, senza dimenticare le voci sul futuro societario. Ha fatto scelte chiare e precise e lo stesso episodio con Zaniolo lo dimostra. Ha le idee chiare, ha rimesso la squadra in carreggiata. La partita con l’Inter sarà la cartina di tornasole. Il confronto tra la difesa salda e l’attacco dell’Inter che si segnala per prolificità e per l’effetto corroborante di Sanchez. E’ un’Inter lanciatissima che recupererà anche Lukaku, mi aspetto una bella partita».