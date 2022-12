Jacobelli: «Il rinnovo di Skriniar sarebbe un bel segnale della proprietà»

Skriniar è la tematica principale in casa Inter. Ne ha parlato Xavier Jacobelli, ospite oggi a Sportitalia.

RINNOVO – Xavier Jacobelli è tornato a parlare della situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar: «Penso che Skriniar sia la cartina di tornasole per verificare le intenzioni degli Zhang. Ha detto cose importanti, vuole continuare la caccia a nuovi successi. Se non viene rinnovato il contratto dello slovacco, a luglio andrà via a zero. Il PSG aveva offerto una cifra attorno ai 65-70 milioni. Potrebbe trattarsi di un vero e proprio rimorso. Se l’Inter riesce a confermarlo invece sarebbe una bella vittoria nei confronti dei francesi, oltre che un bel segnale. Vorrebbe dire che davvero la proprietà crede ancora in questo progetto». Così Jacobelli che si aspetta quindi un segnale dagli Zhang.