Jacobelli: «Rigore Torino-Inter inspiegabile? Eufemismo. Troppi sbagliano»

Jacobelli se la prende con la classe arbitrale, più che con arbitro e VAR di Torino-Inter. Il direttore di Tuttosport, in un intervento per Tiki Taka su Italia 1, contesta a tutto tondo l’AIA.

TANTI ERRORI – Xavier Jacobelli non condanna solo Torino-Inter: «Inspiegabile. È questo l’aggettivo a cui ha fatto ricorso Ivan Juric per definire il rigore, che hanno visto anche su Marte, che la premiata coppia Marco Guida e Davide Massa non ha concesso. Inspiegabile è un bell’eufemismo: bisognerebbe dire inaccettabile, clamoroso, intollerabile. La misura è colma: è dall’inizio di questo campionato che troppi arbitri sbagliano. Sbagliano loro, sbaglia il VAR e non si capisce perché ancora una volta non sia intervenuto. Non ci vengano a dire ancora una volta che quando l’arbitro in campo decide il VAR non può intervenire. Se c’è un caso in cui chi era al monitor, nella stazione spaziale di Lissone, doveva trascinare l’arbitro e dirgli che stava commettendo un errore sesquipedale era quello del fallo su Andrea Belotti. Ecco perché, in un campionato avvincente e spettacolare dove il Milan è diventato padrone del suo destino indipendentemente dall’esito del recupero Bologna-Inter, la Juventus, il Napoli, il Milan stesso e i loro tifosi hanno il diritto di reclamare arbitri all’altezza della situazione. Per non dire del Torino, che è dall’inizio della stagione che viene tartassato dai torti».