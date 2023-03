Jacobelli: «Porto-Inter, spartiacque decisivo per Inzaghi e società»

Jacobelli, ospite a Radio Radio – Lo Sport, ha parlato del problema riscontrato con i biglietti di Porto-Inter acquistati da alcuni tifosi nerazzurri (vedi articolo). Il giornalista ha poi parlato dell’importanza del passaggio del turno per il futuro societario e di Inzaghi.

DISCREPANZA CLAMOROSA − Manca sempre meno al fischio d’inizio di Porto-Inter. Il giornalista Xavier Jacobelli parla di come sia ormai necessario superare gli ottavi di finale: «La squadra è chiamata a una prova di grande responsabilità e grande maturità. Io penso che, alla luce del cammino in questa Champions League, l’ostacolo possa essere superato. Ci vorrà un’Inter formato gara d’andata, contro una squadra forte, che giochi perfettamente consapevole delle difficoltà che l’incontro rappresenta. Lo vedremo dalle battute iniziali dello stesso incontro».

Jacobelli su Inzaghi e l’importanza di Porto-Inter

VITTORIA PER IL FUTURO − Jacobelli ha poi detto la sua sull’importanza del passaggio del turno per il futuro di Simone Inzaghi e della società. Le sue parole su Porto-Inter: «Dodici anni senza entrare nei quarti di finale sono un precedente che funge ancora più da motivazione per l’Inter. Io credo che il bilancio della stagione di Inzaghi verrà tracciato al termine del campionato, sulla base dei risultati che avrà ottenuto. In questo momento i nerazzurri sono secondi in classifica e attendono di giocare la partita che decisiva per arrivare ai quarti di Champions League e la semifinale di Coppa Italia. Sappiamo benissimo quanto queste otto sconfitte possano pesare. Però è anche vero che la sorte della squadra non dipende solo dall’allenatore. La rosa ha sicuramente peccato di discontinuità, perché ci sono state prestazioni splendide, come quelle nella fase a gironi della Champions League o il cammino in Coppa Italia. Però ci sono state anche delle partite negative e la colpa è da dividere con di chi scende in campo. Penso che la gara di questa sera possa essere una sorta di spartiacque della stagione nerazzurra. Partita che sarà molto importante per le dinamiche societarie. A chiarire la situazione dovrà essere lo stesso Suning perché non è più possibile andare avanti con questo clima di incertezza. Da qui al 2024 la proprietà dovrà infatti restituire il finanziamento erogato dal fondo Oaktree».