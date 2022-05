Jacobelli: «Perisic, cuore o soldi? Da capire. A Dybala consiglio l’Inter!»

Jacobelli, noto giornalista ed ex Direttore di Tuttosport, in collegamento video con gli studi di Sky Sport ha parlato del futuro di Ivan Perisic e poi fa un bilancio riguardo la stagione di Lautaro Martinez.

SU PERISIC – Xavier Jacobelli parla nello specifico del futuro dell’esterno croato: «Ivan Perisic ha gettato le basi in quell’anno di prestito con il Bayern Monaco conquistando il triplete. Poi quando è tornato grazie all’intuizione di Simone Inzaghi è esploso. Da capire se lui desideri restare all’Inter o se la questione economica avrà il sopravvento sulle altre valutazioni. La Juventus segue con attenzione la sua situazione contrattuale».

IN ATTACCO – Jacobelli conclude commentando la stagione di Lautaro Martinez: «Io mi auguro per l’Inter che Lautaro Martinez sarà l’attaccante del futuro, titolare a 24 anni anche della Nazionale Argentina. Complessivamente il suo bilancio è di 25 gol in 34 partite totali. Il sogno di Marotta sarà quello di affiancare Dybala a Lautaro Martienz. Se io fossi Dybala andrei all’Inter per questioni tecniche, per il rapporto che ha con Marotta».