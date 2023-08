Jacobelli: «Pavard? La colpa non è dell’Inter! Marotta e Ausilio…»

Jacobelli ha parlato di Benjamin Pavard, per cui si aspetta la decisione di Tuchel sul sostituto. Poi le sue parole su Marotta e Ausilio, AD e DS dell’Inter

GIUDIZIO − Xavier Jacobelli si espone sul mercato nerazzurro: «L’Inter ha fatto un ottimo mercato in considerazione dei vincoli di mercato, Marotta e Ausilio da anni fanno salti carpiati sul mercato. Frattesi è un signor centrocampista ambito da diverse squadre, Sommer è un signor portiere e Onana non sta facendo sfaceli a Manchester. Pavard? La colpa non è dell’Inter, se Tuchel da tre settimane scarta le alternative non è una colpa dei nerazzurri. Il Bayern Monaco ha raggiunto da giorni l’accordo con l’Inter. Il punto di domanda riguarda l’attacco perché al momento Lautaro ha come partner Thuram, rimane da capire come potrà funzionare nel parco offensivo nerazzurro». Le sue parole a Sportitalia mercato.