Jacobelli: «Panchina d’oro Inzaghi? Meriti! Inter, c’è bella notizia»

Simone Inzaghi ha ricevuto il premio per la panchina d’oro a Coverciano. Intervistato su Sky Sport, Xavier Jacobelli esprime il suo giudizio sull’allenatore dell’Inter.

CONSIDERAZIONE – Simone Inzaghi è stato premiato dai suoi colleghi, a Coverciano, con il prestigioso riconoscimento della panchina d’oro. Il rinnovo per il tecnico sarà una mera formalità. Lo stesso allenatore ha espresso parole al miele per l’Inter, Milano e i suoi tifosi. Il giornalista, Xavier Jacobelli, ha espresso la sua personale opinione sul tecnico piacentino: «Io credo che Inzaghi goda di maggiore considerazione in ambito internazionale. Basti dare un’occhiata a cosa hanno detto colleghi autorevoli ma anche ex grandi calciatori. In Italia merita di essere sottolineato il valore assoluto di uno dei migliori tecnici a livello internazionale. Siamo alla quarta stagione consecutiva. Per quattro stagioni consecutive, Inzaghi ha portato la squadra agli ottavi. Quest’anno sfiderà nella doppia sfida il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League».

Simone Inzaghi ha sempre fatto rendere al massimo l’Inter

PREMIO MERITATO – Il giornalista Jacobelli ha continuato elencando le numerose vittorie portate all’Inter da parte di Inzaghi: «Inoltre ha vinto uno scudetto, 2 coppe Italia, 3 supercoppe di Lega ed è in testa al campionato. Ma soprattutto dal punto di vista dell’apporto che i suoi successi hanno dato al cammino virtuoso che l’Inter ha intrapreso nell’equilibrio dei conti, questo apporto è stato fondamentale. Perciò questa panchina d’oro è un premio assolutamente meritato sul campo che esalta la figura di questo allenatore. Ha ricevuto la panchina d’oro dai colleghi ma ha saputo dal suo presidente, Beppe Marotta, che ha affermato che il rinnovo in scadenza nel 2026 sia una mera formalità. Questa è una bella notizia per l’Inter e i suoi tifosi».