Jacobelli: «Lukaku tornerà all’Inter. Onana uno dei migliori ma…»

Jacobelli ha parlato tanto di Romelu Lukaku quanto di André Onana, osservati speciali in casa Inter. Il club nerazzurro sta lavorando per entrambi e il giornalista ne ha parlato nel suo editoriale su TMW Radio.

ULTIMA PAROLA − Xavier Jacobelli, nel suo editoriale a TMW Radio, ha parlato dei due osservati speciali in casa nerazzurra: «L’Inter è la favorita per Romelu Lukaku. Sappiamo quanto l’ultima parola del giocatore sia decisiva nel calcio di oggi. Normale che possa interessare a grandi squadre tipo la Juventus, ma i nerazzurri sono molto avanti. Anche perché l’ultima parola spetta al giocatore e sappiamo quanto pesa l’ultima parola del giocatore. Il belga vuole solo l’Inter. L’obiettivo è la seconda stella, perciò Lukaku è il partner ideale accanto a Lautaro Martinez. Secondo me siamo vicini alla svolta. André Onana? Dal punto di vista economico è una grande plusvalenza, 55 milioni sono tanti. A livello tecnico parliamo di uno dei migliori in circolazione, ma le alternative sono valide. Marotta e Ausilio non possono permettersi operazioni folli alla maniera araba. Sanno che il club lo scorso anno ha fatto tanto, arrivando in Champions League. Quindi, penso che l’Inter sia in leggero vantaggio rispetto alle concorrenti ma siamo ancora solo a luglio».