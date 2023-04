Jacobelli: «Lukaku può essere l’uomo in più! A Empoli gol ‘alla Conte’»

Jacobelli lancia Lukaku per il finale di stagione, a partire da Inter-Juventus di Coppa Italia stasera alle 21. Su Rai Sport, il giornalista vede uno dei gol a Empoli come segnale del suo pieno recupero.

DI NUOVO IN FORMA – Per Xavier Jacobelli ci sono dei segnali da non sottovalutare per l’Inter: «Lo stesso Romelu Lukaku aveva ricordato quanto l’infortunio più serio a livello muscolare della sua carriera abbia condizionato questa stagione. Non è la rivincita di Simone Inzaghi, è la fiducia che ha riposto in questo giocatore che lo ha ripagato. Può essere l’uomo in più sia in questo finale di campionato sia ovviamente nel doppio euroderby di Champions League. E sia nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Juventus. È il secondo gol a Empoli che colpisce: non ha più paura di scattare e fare gli allunghi, cosa che evidentemente lo condizionava. Questo è un gol da Lukaku di Antonio Conte: una buona notizia per Inzaghi».