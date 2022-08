Jacobelli: «Con Lukaku Inter rafforzata, bene anche su Bastoni. Skriniar…»

Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, ha parlato del mercato delle big di Serie A. Inter e Milan rafforzate a fronte di un Napoli coinvolto in una sorta di rivoluzione tecnica

RAFFORZATE − Jacobelli discute sui movimenti di mercato in Serie A: «Rispetto al Napoli che si è quasi stravolto, le altre invece si sono rafforzate con piccoli ritocchi importanti. Dal Milan che ha seguito e centrato Charles De Ketelaere, risorsa importante per l’economica del gioco di Pioli. L’Inter ha riportato Romelu Lukaku a Milano. Non ha ceduto allo stato attuale Milan Skriniar e ha tenuto Alessandro Bastoni. Chiaro che Luciano Spalletti dal suo punto di vista accetti la politica aziendale degli ingaggi al ribasso ma al contempo non rinuncia a far presente al presidente quelle che sono le sue sensazioni per questo inizio di stagione dal punto di vista tecnico e degli obiettivi». Il giornalista si è espresso su Tmw radio.