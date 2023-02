Jacobelli: «Con Lukaku l’Inter può riprendersi del tutto. Fondamentale!»

Jacobelli ha parlato del recupero di Lukaku, in gol contro il Porto in Champions League. A detta sua, sarà fondamentale per l’Inter riavere il vero Big Rom

FONDAMENTALE − Ospite negli studi di Sportitalia, Xavier Jacobelli si esprime sul rientro di Lukaku. Le sue parole: «L’Inter sta recuperando Romelu Lukaku e questo è fondamentale in Champions League ma anche per la Semifinale di Coppa Italia con la Juventus. L’Inter può riprendersi del tutto in vista delle prossime sfide di campionato e non solo».