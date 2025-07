Jacobelli dubbioso: «Lookman? Inter cosa farà con Pio Esposito?»

Xavier Jacobelli si è pronunciato in merito al possibile approdo di Ademola Lookman all’Inter. Da parte sua, forti dubbi sull’approccio fin qui adottato dalla dirigenza nerazzurra e sui possibili effetti in attacco.

GLI INTERROGATIVI – Xavier Jacobelli ha parlato alle frequenze di Sky Sport a proposito delle strategie dell’Inter in attacco, con il nome di Ademola Lookman come ampiamente prioritario. Il giornalista, intervenendo sul tema, ha sollevato delle perplessità sul comportamento fin qui mostrato dalla società nerazzurra sul punto: «Non si è mai visto che sia la società interessata a un giocatore a fissarne il prezzo. L’Atalanta è stata chiara già un anno fa, dicendo che avrebbe preso in considerazione offerte concrete soltanto se allineate al valore reale del calciatore».

Jacobelli sulle possibili ripercussioni dell’ingaggio di Lookman per l’Inter

ALTRI DUBBI – Jacobelli ha poi proseguito effettuando un ragionamento su un aspetto da considerare, in relazione al compartimento offensivo, in caso di ingaggio di Lookman. Questa la sua visione: «Se dovesse arrivare Lookman, quando troverebbero spazio Bonny e Pio Esposito? L’Inter dovrebbe riflettere anche su come valorizzare i suoi giovani».

UN PROBLEMA – Jacobelli ha concluso sottolineando un fattore che potrebbe limitare l’impatto di Lookman all’Inter: «La Coppa d’Africa rappresenta un elemento che finora nessuno ha evidenziato, ma che andrebbe considerato».